ميسي: سنحارب للفوز بكأس أسبانيا

وقال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا نجح إشبيلية في تسجيل هدف كانت الأمور ستصبح معقدة بالنسبة لنا، لكننا نجحنا في التأهل للدور المقبل".
وأضاف: "قبل تسجيل هدفي أضعت فرصتين، لكننا نجحنا في التسجيل، وعندما جاءت لي تقرر كل شيء. لقد أدينا مباراة رائعة".
وعن كوتينيو، قال ميسي: "لقد أراد تسديدها. تحدثنا، وأعطيت الكرة له. أنا سعيد لأن هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء".
وتابع: "لقد قيل إننا تخلينا عن الكأس، وإننا لا نريده. لقد أسيء فهم رسالتي، وسنحارب من أجل الثلاث مسابقات، وهذا ما تسير عليه الأمور في برشلونة، نلعب من أجل كل شيء".
وسجل الأهداف لبرشلونة كوتينيو، في الدقيقتين 13 و53، وراكيتيتش في الدقيقة 31، وروبيرتو في الدقيقة 54، وسواريز في الدقيقة 89، وميسي في الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية في الدقيقة 67.
وبهذا الانتصار يحسم برشلونة تأهله للدور نصف النهائي من البطولة، معوضا الهزيمة في لقاء الذهاب 0-2.
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