شكرا لقرائتكم ريال مدريد يخشى مفاجآت جيرونا فى كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق ريال مدريد فى العاشرة والنصف مساء اليوم،الخميس، ضيفاً ثقيلاً على جيرونا فى إياب ربع نهائى كأس ملك أسبانيا على ملعب "مونتيليفي".

ويكفى فريق ريال مدريد التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف على الأقل من أجل التأهل إلى نصف نهائى كأس ملك أسبانيا، خاصة وأنه قد حسم مواجهة الذهاب لصالجة بنتيجة 4-2 بملعب "سانتياجو برنابيو" الخميس الماضى.

ويعيش فريق ريال مدريد فترة مستقرة نسبياً بالدورى الأسبانى وكأس الملك على الترتيب فى ظل التوقف الأوروبى وقبل خوض منافسات دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا فبراير المقبل.

نجح فريق ريال مدريد فى تحقيق 3 إنتصارات متتالية بالدورى الأسبانى أمام كلاً من ريال بيتيس وإشبيلية وأسبانيول وقطع شوطاً كبيراً نحو نصف نهائى كأس الملك بعدما سحق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين بالذهاب قبل مباراة اليوم.

وقال سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد فى مؤتمر صحفى قبل المباراة، :" "سيكون الأمر معقدًا أمام جيرونا، كل مباريات كأس الملك خطيرة وصعبة، يجب علينا أن نكون حذرين للغاية".

أضاف مدرب الريال خلال تصريحاته، مؤكداً على قتال اللاعبين على كل بطولة يلعب فيها الملكى والجميع ملتزم بذلك الأمر.

وحول الدور الجديد لفينيسيوس جونيور داخل تشكيل ريال مدريد مع عودة جاريث بيل وأسينسيو، أوضح سولاري قائلاً، :"سعداء بتطور فينيسيوس، نحن فريق رائع وكل فرد يعمل من أجل زيادة التنافس".

وعن إصابة سيرجيو راموس أمام إسبانيول، علق مدرب الريال قائلاً، :"راموس تدرب معنا بشكل طبيعي رغم خروجه مصابًا أمام إسبانيول، كيلور نافاس متاح للظهور، لكني لن أفصح عن التشكيل.