شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواصل استعدادته لمباراة سيمبا التنزاني في البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم ، الخميس، استعدادته لمباراة سيمبا التنزاني المُقرر لها بعد غد السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز للحفاظ على قمة المجموعة الرابعة التى تضم أيضاً كلاً من شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

ومن المقرر أن تشهد مباراة بطل تنزانيا مشاركة سعد سمير أساسياً لتعويض غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى تعرض لإصابة في مباراة وادي دجلة الأخيرة ويحتاج إلى علاج أسبوعاً حيث شارك سمير بديلاً أمام دجلة لكنه سيعود أساسياً في لقاء بطل تنزانيا.