شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستعين بزيزو فى موقعة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، للاعبيه إن كل من انضم لقائمة الفريق دوره قادم فى الموسم الحالى خاصة إن الأبيض يشارك فى أكثر من بطولة ويحتاج لجميع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يستعين جروس بخدمات محمود عبد العزيز "زيزو" بجانب واحدا من الثنائى محمد عنتر أو المغربى حميد أحداد لتعويض غياب الثنائى طارق حامد وكهربا فى مباراة الفريق الأبيض أمام النجوم فى الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها 9 فبراير القادم بسبب إيقاف كلا من طارق حامد وكهربا عن تلك المواجهة نظرا لحصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة.