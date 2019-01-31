رياضة | الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل موقعة سيمبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل موقعة سيمبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للأهلي فترة غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر في الفترة القادمة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأكد طبيب النادي الأهلي أن رمضان صبحي سيغيب عن الفريق لمدة 10 أيام، حيث يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، على أن يؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًا لتجهيز للعدوة للمباريات.

وخرج رمضان صبحي من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لمباراتي إنبي وحرس الحدود في الدوري الممتاز.