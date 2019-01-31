رياضة | ثنائي الأهلي يهددان بالرحيل في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يهددان بالرحيل في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد عمرو جمال وأحمد الشيخ ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، النادي بفسخ عقديهما، حال عدم قيدهما فى القائمة الأفريقية.

جاء ذلك بعد تجاهل الجهاز الفنى للفريق الأول للأهلي بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى لهما خلال الفترة الماضية رغم قيد عمرو جمال بالقائمة المحلية مع رامى ربيعة.

وأكد الشيخ لمدير الكرة سيد عبدالحفيظ، أنه وافق على طلب الإدارة بالبقاء فى الفريق على الرغم من العروض الكثيرة التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، بسبب الحاجة له وحصل على وعد بالقيد فى القائمة الأفريقية، إلا أن هذا الوعد لم ينفذ، وهدد اللاعب بالرحيل نهائيا عن الفريق.

كما أكد عمرو جمال أن تاريخه كبير داخل الفريق ولا يجوز ما يتم فعله معه، خاصة أنه أحد أبناء النادى واحترم قرار الإدارة فى الشهور الستة الأولى بعد قيده فى قائمة الانتظار، ولا بد من تقديره بالشكل الذى يليق، وهدد بالرحيل إلى أحد أندية أوروبا خلال الساعات الجارية فى حال عدم قيده فى القائمة الأفريقية.