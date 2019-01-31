رياضة | 9 لاعبين جدد في كتيبة المنيا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 لاعبين جدد في كتيبة المنيا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة ويغلق باب القيد، بالأقسام المختلفة، حيث نجح فريق نادي المنيا في الحصول على توقيع تسعة لاعبين جدد، ضمن كتيبة الفريق المشارك بدوري القسم الثاني، خلال فتره الانتقالات الشتوية.

وشملت قائمة الصفقات المنياوية كلاً من أحمد رضا، وعمرو زينهم لاعبا تليفونات بني سويف وسعد البوصيلي مهاجم لاعب مركز شباب تلا، ومحمود بحيري "حرشه" لاعب طوخ واللاعب الغيني محمد سوما واللاعب كامل أحمد القادم من فريق الوليدية.

كما تم التعاقد مع اللاعب أحمد منصور قادما من نادي أسوان، واللاعب حسام حسن لاعب النصر للتعدين واسلام عادل لاعب وادي دجله الأسبق، والذي كان يلعب في احدي انديه الدوري السعودي.

أما عن قائمة اللاعبين الذين غادروا صفوف الفريق المنياوي، هم كريم ناصر وعادل السيوي وأحمد حليفه وشريف فوزي لاعبو فريق دمياط، واللاعب أشرف أنور والذي انتقل إلى فريق الأولمبي السكندري، واللاعب هادي أنور والذي إنضم لفاركو ومحمود شعبان "تريكه" لاعب القناه، ومحمد سماره الذي انتقل إلى فريق اف سي مصر، واخيرا رحل الهدّاف ابراهيم جلال الذي انتقل رسميا الي فريق حرس الحدود مقابل ربع مليون جنيه .

ويتكون الجهاز الفني للفريق المنياوي من كل من ابراهيم صدقي مديرا فنيا، ومحمد عبدالمجيد مدرب عام، وأيمن حسانين مدرب مساعد، وأحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد السيد اخصائي علاج طبيعي ومحمد علي مدلك، ووائل حسين طبيب ، وأمير مختار اداري.