رياضة | 27 لاعبا في قائمة المنصورة عقب انتقالات يناير الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 لاعبا في قائمة المنصورة عقب انتقالات يناير الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مجلس إدارة نادي المنصورة، برئاسه حاتم المير تعديلات طفيفه على قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وفقاً لمطالب الجهاز الفني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وحصل مسؤولو الفريق البرتقالي على توقيع ثلاث لاعبين فقط، محمد السعيد ميشو لاعب خط وسط الزمالك وبتروجت والفنار السابق، وأحمد رجب هريسه مهاجم الجزيره المطروحي، ومحمد أسامة حناكة، مهاجم اتحاد السنبلاوين والإسماعيلي، والأوليمبي السابق.

فيما فسخ المنصورة عقده بالتراضي مع كلاً من المدافع أحمد صالح ولاعب الوسط محمد ظريف، اللذان إنضما للبرتقالي مطلع الموسم الحالي، وفسخ التعاقد مع الوافد الجديد في يناير من البلدية اللاعب السيد، وررحل أيضاً مهاب سعيد لفريق بلديه المحله مقابل ١٠٠الف جنيه.

وتشمل قائمة المنصورة حالياً تواجد كلاً من محمد ابراهيم وفتحي سلامه وعبدالرحمن حسان ومحمد نجاتي والسيد زايد وكريم بدير ومحمود جلبط والبندارى مسعد وحازم شعيب ومحمد فوزي تريكه الذين انضموا بدايه الموسم الحالي، ويتواجد من القوام الاساسي من الموسم السابق، نادر السيد وعادل فكرى وأحمد راشد وعصام نصار وعبدالسميع ابراهيم وماهر العشري وجلال الشرقاوي وعاطف نصحي ومحمد وهدان وابراهيم اسامه واسلام سولارى وأحمد حجاج ومحمد عادل تيجانا وأسامه قطب واسلام حمدينو ومحمد أشرف ومحمد رضا .

ويتكون أفراد الجهاز الفني لفريق المنصوره من المدير الفني صبري المنياوي،

والمدرب العام رضا العيسوي، والمدرب المساعد هشام الذوق، ومدرب حراس المرمى جابر الجارحي، والطاقم الطبي بقياده محمود السروجي والاخصائيين، أشرف منير وعمرو وعتمان، واخصائي التدليك، اسماعيل الونش، والجهاز الاداري المكون من المدير الإداري، محمد صدقي والاداري محمد الوكيل.