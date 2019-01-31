رياضة | ننشر قائمة إف سي مصر عقب رحيل 6 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر قائمة إف سي مصر عقب رحيل 6 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل فريق إف سي مصر، على توقيع ثمانية لاعبين جدد، خلال فترة إنتقالات يناير الشتوية، بينما إستغنى عن 5 لاعبين، حيث شملت قائمة الصفقات الجديدة "أحمد سعد" حارس مرمى النجوم إف سي، و"رضا الويشى" مهاجم جده السعودى، و"محمد سماره" مهاجم فريق المنيا، و"مؤمن محسن" مهاجم الرجاء، و"بدوى عاشور" لاعب وسط الاوليمبى، و"حميده على" مهاجم من غزل المحله ، ، و"أحمد عجله" مهاجم اتحاد الشرطة ،و"ابراهيم فاضل" مدافع فريق كفر الشيخ .

وإستغنى نادى مصر عن 6 لاعبين وهم "أشرف سيد" و"مصطفى كشري" إلى صفوف فريق الجزيره المطروحي على سبيل الاعارة ، و"عمر فاروق" إلى صفوف نادى المريخ، و"محمود جمعه" لنادى ابو قير، و"يحيى حامد" لبنى سويف على سبيل الإعاره، بينما رحل نهائياً اللاعب عصام عادل لصفوف القناه.

وبذلك يبقى في قائمة نادي مصر من قوام الموسم الحالي، كل من ( سعيد فتحي ووليد توفيق وعلي محفوظ، واحمد شوقي، في حراسة المرمى، ومحمود اسماعيل رامبو وهشام عبد الحميد ومحمد ابو الريش وعبد الرحمن خالد وعلاء عطا واحمد الصعيدي ومصطفى سلطان وويلس واحمد محسن ومصطفى حجاب واحمد كاستيلا ومحمد العديسي ومحمد السيد ميخا ومحمود ابراهيم أجوجو ).

ويضم الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى مصر، محمد صلاح مدير فنى، وسعيد عبدالعزيز مدرب عام، وتامر عبدالحكيم مساعد مدرب، وعبدالشافى ابراهيم مدرب حراس مرمى، أحمد عزالدين طبيب

والجهاز الادارى يتكون من، مشهور جودت المدير الاداري، حسام المصرى ادارى، وسيد إمام إداري.

ويحتل إف سي مصر، المركز الخامس، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 28 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 34 نقطة

2- سيراميكا 33 نقطة

3- القناه 33 نقطة

4- كوكاكولا 29 نقطة

5- إف سي مصر 28 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- المريخ 21 نقطة

8- الشمس 19 نقطة

9- منتخب السويس 18 نقطة

10- النصر 18 نقطة

11- بورتو 16 نقطة

12- الزرقا 16 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 3 نقاط