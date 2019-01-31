شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ريال مدريد للانتقام من يوفنتوس والان مع التفاصيل

الخليج 365- يسعى نادي ريال مدريد الاسباني للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "الدون بالون" الاسباني أن إدارة ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز تخطط للإنتقام من يوفنتوس الإيطالي بعد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالظفر بخدمات أحد لاعبي اليوفي خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار الموقع الأسباني،، أن بيريز يستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لليوفي وهو ليس اللاعب الأول الذي أبدي الريال اهتمامه بالتعاقد معه.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد يجهز مبلغ 60 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب "كانسيلو" في الميركاتو الصيفي.