شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي توتنهام على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- اتجهت بوصلة نادي ريال مدريد الاسباني صوب إنجلترا وتحديدًا نادي توتنهام هوتسبير للبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية بالتعاقد مع بعض نجوم الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع "دون بالون" أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الثنائي، الإنجليزي هاري كين والدنماركي كريستيان إريكسن، لاعبي توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للعودة للهيمنة على القارة الأوروبية مرة أخري.

وأوضح الموقع الاسباني أن إدارة ريال مدريد تعلم مدي صعوبة موافقة النادي الإنجليزي على التفريط في خدمات الثنائي هاري كين وكريستيان إريكسن خلال الميركاتو الصيفي،.

وأشار الموقع الاسباني أن إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، تسعي للفوز بخدمات ثنائي توتنهام، ولكن سيكون أولويته ضم الإنجليزي هاري كين، ليحل محل الفرنسي كريم بنزيما في قيادة هجوم الفريق المدريدي.