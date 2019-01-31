شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسجل رقما قياسيا في كأس إسبانيا والان مع التفاصيل
حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا كاسحا على إشبيلية 6-1 على ملعب الكامب نو في إطار إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ليتأهل لنصف نهائي البطولة.
وجاءت سداسية برشلونة عن طريق فيليب كوتينيو (هدفين) في الدقيقة 13 من ضربة جزاء و53، وهدف لكلا من إيفان راكيتيتش وسيرجي روبيرتو ولويس سواريز وليونيل ميسي في الدقائق 31 و54 و89 و92 على الترتيب.
بينما سجل هدف إشبيلية الوحيد اللاعب غويلهيرم أرانا في الدقيقة 68.
ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن برشلونة تأهل للمرة التاسعة على التوالي لنصف نهائي الكأس وهو الرقم الأعلي في تاريخ البطولة.
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