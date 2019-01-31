شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يفاجئ جوردايولا بتصريح ناري والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق الأرجنتيني سولاري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تصريحات بيب جوردايولا المدير الفني لمانشيستر سيتي الإنجليزي، والتي تجاهل فيها وضع الفريق الإسباني ضمن أفضل الأندية.

جوردايولا، أكد أن ريال مدريد لابعتبر من أفضل ثلاثة أندية حول العالم، وهو ما أثار حفيظة الجماهير الإسبانية.

وقال سولاري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا "يبدو أن تجاهل بيب كان متعمدًا".

وتابع "لكننا لن نقاتل من أجل الأفضل لعقد واحد، ريال مدريد هو أفضل فريق في التاريخ والعقد الأخير، دون التقليل من شأن أي شخص".

وأضاف "نقاتل من أجل كافة المسابقات التي نلعب فيها، لأن اللاعبين يبذلون كل جهدهم، وهم ملتزمون بذلك".

وعن الدور الجديد لفينيسيوس جونيور مع عودة جاريث بيل وأسينسيو، أوضح "سعداء بتطور فينيسيوس، نحن فريق رائع وكل فرد يعمل من أجل زيادة التنافس".

ونوه "راموس تدرب معنا بشكل طبيعي رغم خروجه مصابًا أمام إسبانيول، كيلور نافاس متاح للظهور، لكني لن أفصح عن التشكيلة اليوم".

وأردف "سيكون الأمر معقدًا أمام جيرونا، كل مباريات كأس الملك خطيرة وصعبة، يجب علينا أن نكون حذرين للغاية".

وحول انتقال موراتا إلى أتلتيكو مدريد، علق "وظيفة اللاعب هي التنقل بين الأندية، وأن يكون محترفًا ومهنيًا وإعطاء كل شيء للنادي الذي يعمل معه، وهذا ما فعلته عندما جئت إلى ريال مدريد".