شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحقق رقما مميزا مع برشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365- اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره إشبيلية بنصف دستة أهداف مقابل هدف مساء اليوم في إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وتأهل برشلونة بشكل رسمي للدور نصف النهائي بمجموع مبارياتي الذهاب والعودة 6-3 بعدما خسر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.
ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة لا يزال يواصل مسلسل تسجيل الأرقام مع البرسا بعدما سجل هدف جديد مساء اليوم.
واشار الموقع، إلي أن ميسي شارك في 23 مباراة من أصل 26 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل 26 هدف وصنع 14 آخرين أكثر من أي لاعب آخر في الليجا هذا الموسم
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