زادة يصل لكينيا لانهاء ترتيبات استقبال بعثة الزمالك

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جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، أزمة سفر البعثة البيضاء إلى كينيا مساء اليوم بعد تحفظ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية حول أوراق سفر بعثة الزمالك المتجهة إلى نيروبى لمواجهة فريق جورماهيا، يوم الأحد المقبل، فى افتتاح دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث أحالت الأولمبية تحفظاتها إلى وزارة الشباب والرياضة.
وكشف هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق لـ"الخليج 365" عن تواصله مع رئيس النادى الأبيض الذى أكد له بدوره إنه تم إنهاء كافة الأمور الخاصة بالبعثة البيضاء وإصدار القرار الوزارى الخاص بسفر الفريق إلى كينيا حيث أوضح زادة إنه وصل إلى كينيا بالفعل من أجل ترتيب إجراءات استقبال البعثة البيضاء وتجهيز كافة الأمور الخاصة بالتحضير للمباراة لمساعدة الجهاز الفنى واللاعبين على تقديم مباراة قوية.
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