شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. دويدار يجري جراحة وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري اليوم، الخميس، أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربي جراحة وتر أكيليس بأحد مستشفيات القاهرة تحت إشراف أحمد عبد العزيز . وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع في وتر اكيليس خلال ودية الإنتاج الحربي مع سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق. ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية شهور ليتأكد نهاية موسمه مع العجلات الحربية. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام . وتعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .

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