شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة هولندا المفتوحة للرماية اليوم بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الخميس ، منافسات بطولة هولندا المفتوحة للرماية بمشاركة منتخب مصر والتى تستمر حتى يوم 2 فبرايرالمقبل .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من هدير مخيمر ومريم رمضان وشيماء حشاد ودينا العيسوى ودينا عصمت ومحمد عبد القادر، بالإضافة إلى عفاف الهدهد التى تقرر مشاركتها فى المنافسة، بينما يغيب سيف أبو سنة لظروف الدراسة الجامعية .

كما تضم البعثة أيضا كلا من ، حمادة طلعت والزهراء شعبان ويوسف حلمى وحافظ جمال وأحمد عصمت وأسامة السعيد وسامى عبد الرازق وأميرة فتوح .