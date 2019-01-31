شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..ثنائي مياه البحيرة تحت أنظار أندية الأسماعيلي وبتروجت وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ثنائي فريق مياه البحيرة زياد الفضلي صانع ألعاب وعمرو جمعة مهاجم مواليد 99، بقوة دائرة اهتمام مسئولى أندية سموحة، والإسماعيلي وبتروجت تمهيدا لضمه لصفوفهم خلال الفترة المقبلة .

وتأتي المفاوضات مع الثنائي من جانب الأندية الثالثة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين مع محمد صديق المشرف العام علي الكرة بالفريق، من أجل الحصول علي خدماتهم خلال الفترة المقبلة بعد أن أبدي مسئولي الأندية أعجابهم بالقدرات البدنية والفنية العالية لثنائي وتألقهم مع الفريق الأول لمياه البحيرة جعلهم محط أنظار العديد من أندية الدوري الممتاز .

وأكد محمد صديق نائب رئيس مياه البحيرة والمشرف العام علي الفريق الأول في تصريحات خاصة، أنه بالفعل هناك مفاوضات جادة جدا تجرى معه من جانب أحد وكلاء اللاعبين للحصول علي خدمات الثنائي وأنه ومعه باقي أعضاء مجلس الأدارة يبحثون أفضل العروض للموافقة علي بيع هذا الثنائي المتميز جدا .

جدير بالذكر أنه سبق لمسئولي مياه البحيرة بيع الثنائي كرم النقيب مهاجم وأحمد السيد صانع ألعاب لنادي الأهلي لمدة 5 سنوات في شهر مارس من الموسم الماضي .



