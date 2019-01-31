اونلاين | مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 133 الجزء الخامس مترجم بالعربية بجودة عالية – ورابط موقع النور

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يعتير مشاهدة مسلسل ارطغرال الحلقة 133 من أهم ما يبحث عنه محبي وعاشقي الدراما التركية، يعتبر هذا المسلسل من أبرز المسلسلات التاريخية الذي يسرد قيام الدولة العثمانية في القرن 13 الميلادي، كما يعرض هذا العمل الدرامي حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قاي من أتراك الأويغور المسلمين، ووالد عثمان الأول، مؤسس الكيان العثماني، ومن أهم القنوات التي تقدم هذا المسلسل قناة تي آر تي، قناة فور شباب، قناة اليرموك، قناة حنبعل، وغيرها من القنوات الأخرى.

مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 133 الموسم الخامس

قام بتأليف هذا العمل الدرامي الكبير محمد بوزداغ، الي قام بسرد الأحداث التاريخية ودمجها مع صراعات كثيرة وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدالة، يعلم الجميع شارك في إخراج هذا العمل الكبير 7 مخرجين، هم: متين قوناي، جافيت جونر، إنجين التان دوزياتان، جنكيز جوكشون، نور الدين سونميز، ديدام بالسين، يقوم بتمثيل الجزء الخامس مجموعة كبيرة من أقوى الممثلين في تركيا وجاء على رأسهم الفنان سيردار جوكهان، هوليا دارجان، هوليا دارجان، ايفريم سولماز.

مشاهدة الحلقة 133 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

هاجر أرطغرل إلى سوغرت ولك مع قبيلته وأبنائه، وقد نصب لنفسه سيد المنطقة، وبالطبع جاء ذلك بعد صفته أمير القبائل، ومن المفترض أن يقوم بدور كبير في حماية أهل سوغوت من المغول، علمًا بأن جميع المسيحيين رحبوا بهذا الرجل ومن ثم قاموا بمساعدته في بناء نظام اقتصادي واجتماعي صارم، هذا النظام قائم على العدالة ومساندة المظلوم في جميع الأحوال.

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وفي ظل تلك الأوضاع تظهر شخصية (دراغوس)، المتنكر في زي طارق الأجراس، ثم يقوم بإنشاء منظمة سرية تتكون من مجموعة صليبيين، تهدف تلك المنظومة على القضاء على ارطغرل وقبيلته ومن ثم استعادة كافة أراضي سوغوت، ومن الجانب الآخر، فاز هذا المسلسل بجائزة الفراشة الذهبية في تركيا لأفضل عمل فني عام 2016.

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