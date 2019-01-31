اونلاين | الآن بدون تقطيع متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وتعرف على ترددات القنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن بدون تقطيع متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وتعرف على ترددات القنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم الخليج 365 متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وتعرف على ترددات القنوات الناقلة لها، وذلك تسهيلاً منه على الجمهور العريض الذي ينتظر متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، لما تشهده من أحداث شيقة ونارية وذلك بعد مقتل بيبولات ورفض عثمان لزواج أبيه من إيلبيلغي لتوقعه بأنها تعد مكيدة له، كما أن المشاهدين يمكنهم متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس اليوم الأربعاء 30 يناير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت مصر على قناة trt1 التركية وتكون الحلقة غير مترجمة بينما يمكن للجميع في الوطن العربي متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بعدها بساعات قليلة على موقع النور مترجمة، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وتعرف على ترددات القنوات الناقلة لها

ترددات القنوات الناقلة لمشاهدة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس

اسم القمر الصناعى القناة التردد

النايل سات قناة قطر 10971

النايل سات قناة دعوة 10727

النايل سات قناة اليرموك 11678

النايل سات قناة فور شباب 11137

النايل سات قناة وطن 11012

أبطال قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"، هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"، كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"، عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"، هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"، نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم" بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.

قيامة أرطغرل الحلقة 133

يعتبر مسلسل قيامة أرطغرل من أهم المسلسلات التاريخية في تركيا، لاسيما وأنه حقق نسبة مشاهدات عالمية لم يحققها أي مسلسل تركي من قبل، حيث وصلت مشاهدات قيامة أرطغرل الى أكثر من 3 مليار مشاهده منذ بداية إنطلاقته في عام 2014 وصولاً الى الجزء الخامس المعروض حالياً، ويناقش قيامة أرطغرل التمهيد لإقامة الدولة العثمانية التي شيدها عثمان ابن أرطغرل.

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يعتبر مسلسل قيامة أرطغرل من أروع المسلسلات التاريخية التي تعرض على الساحة حالياً كما انه حقق نجاح منقطع النظير على المستوى العالمي وذلك بعد ان وصلت مشاهداته منذ إنطلاقته في 2014 الى أكثر من 3 مليار مشاهدة كما انه يعرض في أكثر من 85 دولة حول العالم