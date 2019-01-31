رياضة | رانيا علواني رئيسًا لبعثة الناشئين في بطولة دبي الدولية لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا علواني رئيسًا لبعثة الناشئين في بطولة دبي الدولية لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة، تكليف الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة فريق ناشئي كرة القدم (مواليد 2006) التي تتوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة دبي الدولية لناشئي كرة القدم، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 18 فبراير المقبل.

وتعد مشاركة الأهلي في بطولة دبي للناشئين هي الثانية على التوالي. حيث تحظى البطولة باهتمام كبير، وتعد احتكاكًا قويًا لإكساب الناشئين خبرة المواجهات الخارجية بما يخدم قطاع الناشئين بشكل عام، ويصب في مصلحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.