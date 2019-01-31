رياضة | إقبال كبير من جماهير الأهلي بالإسكندرية على شراء تذاكر مباراة سيمبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير من جماهير الأهلي بالإسكندرية على شراء تذاكر مباراة سيمبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد منفذ بيع تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا، التي تقام مساء السبت القادم، على استاد الجيش برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إقبالًا كبيرًا من جماهير النادي الأهلي بالإسكندرية على شراء تذاكر المباراة لمؤازرة الأهلي في لقائه الهام أمام بطل تنزانيا.

وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، قد وجّه تعليماته بتخصيص منفذ في الإسكندرية لبيع تذاكر المباراة التي جاءت أسعارها على النحو التالي:

30 جنيها للدرجة الأولي، و10 جنيهات للدرجة الموحدة. لتشهدت عمليات الشراء إقبالا متصاعدا من جماهير الأهلي على الشراء، لمساندة الأهلي في جولته الإفريقية القادمة، خاصة وأن الفريق يتربع على قمة المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، جمعه من الفوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-صفر، والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري 1-1 في الجولة الماضية.