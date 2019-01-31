رياضة | خالد مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة التي تتوجه إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا، يوم 12 من فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا يوم السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات. ويتربع الفريق على قمة المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، جمعه من الفوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-صفر، في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات، والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري 1-1 في الجولة الثانية.
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