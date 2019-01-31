رياضة | عاجل.. المصري يكشف سر فشل التعاقد مع شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المصري يكشف سر فشل التعاقد مع شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي آخر المستجدات بشأن مفاوضات النادي البورسعيدي لضم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "الخولي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " اتفقنا مع شيكابالا على كافة بنود التعاقد، ولكن هناك مشكلة بين اللاعب ونادي الزمالك تسبب في تعثر الصفقة".

وأضاف: " المصري ليس طرفًا في مشكلة شيكابالا مع الزمالك".

وتابع: " يجب أن ينهي اللاعب مشكلته مع الزمالك أولًا حتي يستطيع الانتقال لصفوف أي فريق آخر، ويجب إنتهاء تلك الأزمة سريعًا من أجل مصلحة اللاعب".

وأتم تصريحاته قائلًا: " بعد إنتهاء مشكلة شيكابالا مع الزمالك اللاعب سينضم للمصري".