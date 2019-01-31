شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحدد بديل بنزيمة من البوندسليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرغب نادي ريال مدريد الاسباني في ضم مهاجما جديدا ليكون خليفة الفرنسي كريم بنزيمة في الفريق الأول وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة آس الاسبانية أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع مهاجم فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني لوكا يوفيتش ليكون مستقبل هجوم الملكي.

و يتواجد لوكا البالغ من العمر 21 عاما حاليا في صفوف فريق بنفيكا في الدوري البرتغالي على سبيل الإعارة من فرانكفورت.

وتريد جماهير نادي ريال مدريد التعاقد مع مهاجم آخر بدلا من الفرنسي بنزيمة وذلك لتدعيم خط هجوم الملكي خلال الفترة المقبلة.

وكان مسؤولو نادي ريال مدريد قد وضعوا عدد من الأسماء لتدعيم هكوم الأبيض من بينهم هاري كين مهاجم توتنهام وماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.