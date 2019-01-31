شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخطط لبيع نيمار والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن باريس سان جيرمان يخطط لبيع "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي، حيث سئم من عناد النجم البرازيلي، بعد رفض اللاعب الخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته الأخيرة.

وأوضح تقارير صحفية أن نيمار لا يريد الخضوع لعملية جراحية، لأنه يريد اللحاق بالمنتخب البرازيلي قبل المشاركة في بطولة كوبا أميركا، التي ستقام الصيف المقبل.

وأكد البرنامج الاسباني الشهير أن رفض نيمار الخضوع للعملية الجراحية كتب نهاية مسيرة اللاعب مع الفريق الباريسي.

وتعرض "نيمار" لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة ستراسبورج بالدوري الفرنسي لكرة القدم، ومن المنتظر غيابه حتي نهاية مارس المقبل.