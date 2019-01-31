شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في تجديد عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن هناك عقبة وحيدة تفصل النجم الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

ووفقًا لما ذكره الصحفي "جيمس دكر" بصحيفة "دايلي تلجراف" فإن مانشستر يونايتد يوجه تركيزه نحو تجديد عقد دي خيا، خلال أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الأسباني سعيد في ملعب أولد ترافورد، لكنه يطلب زيادة على راتبه الحالي، ليتساوى مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لا سيّما وأنه أبرز لاعب في الفريق خلال آخر 5 مواسم.