شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي المصري: ميسي ورونالدو مثلي الأعلى والان مع التفاصيل

قال جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يعشق أداء الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسى، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

اضاف: “أعتبر ميسي ورونالدو بمثابة مثلي الأعلى في كرة القدم.. استمتع للغاية بأداء الثنائي المبهر.”

وأوضح أنه يعشق 3 أندية، ويتابع مبارياتها؛ وهي اندية ريال مدريد الاسباني، وليفربول الانجليزي، وبايرن ميونيخ الالماني.

وأشار إلى أنه يعشق تسجيل الأهداف، خاصة وأنه يبقى بمثابة إحساس أكثر من رائع لا يمكن وصفه. ولكنه في الوقت نفسه يشعر بسعادة شديدة عند صناعة الاهداف لزملائه، مؤكدًا انه سبق له اللعب في مركز صانع الألعاب، ولكنه في الوقت نفسه يميل إلى التواجد في مركز الجناح اليمين.

وذكر جيرالدو إلى أنه يمتلك الكثير من أجل تقديمه للأهلي وجماهيره، مؤكدًا انه يثق فى قدراته جيدًا ويعد جماهير الاهلي بتقديم افضل ما لديه من اجل إسعادهم.