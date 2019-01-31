شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديره كافة الأندية المشاركة في مسابقاته، فضلا عن وقوفه منها على مسافة واحدة.



أفاد الاتحاد في بيان، مساء الأربعاء، أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموسم الجاري، مشددا على الحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، ما عرضه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه، واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى المسابقة بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة، وسط جهد كبير من اللجنة ورئيسها الذي يحظى بثقة الاتحاد ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسؤولية.

ذكر الاتحاد أنه يقدر سعي الأندية من أجل مصالحها، وفي الوقت نفسه يحافظ على مصلحة المسابقة مهما كان حجم الصعاب التي تواجهها، وفق نظامها المعمول به والملزم للجميع، انطلاقا من مسؤولياته في إدارة مسابقاته، وتبعيتها الخالصة له.

واختتم «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة».