صانع العاب "سبارتا ".. يصل جدة للتوقيع للأهلي

أعلن النادي الأهلي قبل قليل، عن وصول المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وأكد حساب النادي الأهلي الرسمي، أن نيكولاي ستانسيو سيخضع للكشف الطبي قبل توقيع العقد النهائي والانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالراقي. ويذكر أن النادي الأهلي أعلن عن تعاقده مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبارتا براغ التشيكي، لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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