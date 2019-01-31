شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يجدد للبريك ويتفق مع الدوسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

جددت إدارة نادي الهلال عقد اللاعب محمد البريك لمدة 3 سنوات قادمة، وتم التوقيع أمس في مقر النادي، كما اقتربت من التجديد لزميله سالم الدوسري بعد التوصل لاتفاق نهائي على كافة تفاصيل عقده الاحترافي.

من جانب آخر، أصدرت إدارة النادي تأشيرة دخول للأراضي السعودية للمدرب الكرواتي زوران، إذ وجد منسق نادي الهلال فهد المديد في دبي لاستكمال إجراءات سفر المدرب إلى العاصمة الرياض، و‏تقرر وصول زوران إلى الرياض عند الساعة الـ2:30 من فجر اليوم (الخميس)، وذلك تمهيدا لبدء مسيرته التدريبية مع فريق الهلال.

وأكد مصدر لـ«الخليج 365» مقرب من نادي الهلال أن الاستعانة بزوران جاءت بعد أن أبلغ المدرب خيسوس إدارة الزعيم بأنه راحل لا محالة ولن يكمل مع الفريق البطولة الآسيوية في حال تأهل الفريق لدور الـ8 مهما كانت المغريات، لذلك سعت الإدارة مبكرا للتعاقد مع مدرب كبير يقود الزعيم وذلك لضمان الاستقرار الفني للفريق في المرحلة القادمة. ‏