شكرا لقرائتكم خبر عن فرق متخصصة لمحاربة «الجنادب» في الجوهرة والشرائع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

تسببت حشرات الجنادب السوداء «الجداجد» في مضايقة الجماهير الحاضرة لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) أثناء متابعتها مواجهة الاتحاد مع الشباب أمس الأول، وملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وبحسب تأكيدات مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، فإن إدارة الملعب كثفت جهودها للتصدي للحالة بعد إعلان أمانة العاصمة المقدسة مرور حشرات مهاجرة تسمى «الجنادب السوداء» بالمنطقة، وفعلت دور الفرق المتخصصة برش الحشرات بالمبيدات بصفة مستمرة لحين القضاء عليها تماماً، إلى جانب توزيع جدول شهري لعملية الرش بالمبيد الحشري بصفة دورية واعتيادية مع الأخذ في الحسبان المحافظة على أرضية الملعب.

وأضاف المصدر: «معدل الرش في المواسم العادية يصل لثلاث مرات في الأسبوع، والآن وبعد إعلان أمانة العاصمة المقدسة عن وجود حشرة الجدجد رفع الرقم إلى الضعف أسبوعياً، لضمان القضاء على الحشرة بشكل نهائي، والعمل على إزالة الحشرات الميتة، والأوساخ، مع تجهيز فرقة خاصة تتصدى للحالات الطارئة وتتجاوب سريعاً مع شكاوى الجماهير».

من جهة أخرى، باشرت فرق أخرى متخصصة في مكافحة الحشرات من أمانة العاصمة المقدسة لمكافحة حشرات الجنادب السوداء التي انتشرت في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، إذ عملت الفرق خلال الـ48 الساعة الماضية على رش أماكن وجودها. وكشفت مصادر بأن الحشرات تظهر عند إضاءة الملعب بالكامل.