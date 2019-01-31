شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض «سواط التعاون».. بايزا يعلن جاهزيته.. ووصول ستانسيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك، وليد سعيد (جدة) علمت مصادر "الخليج 365" أن إدارة النادي الأهلي بقيادة عبدالله بترجي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في التعاون وذلك من أجل كسب خدمات اللاعب عبدالمجيد السواط صاحب الـ24 عاماً خلال فترة الانتقالات الحالية التي تعيشها الكرة علمت مصادر "الخليج 365" أن إدارة النادي الأهلي بقيادة عبدالله بترجي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في التعاون وذلك من أجل كسب خدمات اللاعب عبدالمجيد السواط صاحب الـ24 عاماً خلال فترة الانتقالات الحالية التي تعيشها الكرة السعودية ، إذ تسعى إدارة الأهلي لتعزيز صفوف الفريق والاستفادة من كسب اللاعب، خصوصاً أن التعاون هذا الموسم أوقف اللاعب ولم يستفد منه سوى في خمس مباريات إلى جانب اقتراب نهاية عقده الذي تبقى منه موسم واحد، وتسعى إدارة الأهلي جاهدة في إتمام الصفقة خلال الأيام القادمة قبل إغلاق الفترة ليتسنى له الانضمام مبكراً، كما وصل أمس اللاعب نيكولاي ستانسيو مع وكيل أعماله إلى جدة تمهيداً للانخراط في تدريبات الأهلي والتسجيل رسمياً في كشوفاته. ميدانياً، عاود الفريق الأهلاوي تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وذلك ضمن استعدادات الفريق للقاء الباطن السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ اشتملت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم غويدي الحصة التدريبية بالتسديد على المرمى. وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا بفاعلية معلناً عن جاهزيته التامة لخوض لقاء الباطن القادم.



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