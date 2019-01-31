ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

فشل ليفربول في استغلال تعثر مانشستر سيتي، وسقط في فخ التعادل على ملعبه أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق، في الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة لـ61 نقطة، مبتعدا عن مانشستر سيتي بخمسة نقاط فقط.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ11 برصيد 32 نقطة.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون – الدفاع: ماتيب، فان دايك ، روبيرتسون ،هندرسون – الوسط: فاينالدوم ، كيتا، شاكيري – الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو.

أحرز هدف ليفربول، ماني في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، بعد تصويبة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لشمايكل معلنا تقدم الريدز.

وقبل نهاية الشوط الأول، استطاع ماجوير إحراز هدف التعادل، بعد كرة طائشة داخل منطقة الجزاء، أسكنها شباك الحارس أليسون.

وفي الشوط الثاني فشل ليفربول في إحراز هدف الفوز، فيما أضاع لاعبو ليستر عدد من الكرات أمام مرمى أليسون.

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