جميع نتائج وأهداف مباريات الأربعاء

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جدة - عمرو شويل حفلت مباريات الأربعاء فى الملاعب العالمية بالعديد من النتائج والأهداف الحافلة، نستعرضها لكم: الدورى الإنجليزي ليفربول 1 Vs ليستر سيتي 1 توتنهام 2 Vs واتفورد 1 بورنموث 4 Vs تشيلسى 0 ساوثهامبتون 1 Vs كريستال بالاس 1 كأس ملك إسبانيا ريال بيتيس 3 Vs إسبانيول 1 برشلونة 6 Vs إشبيليه 1 كأس إيطاليا فيورينتينا 7 Vs روما 1 أتلانتا 3 Vs يوفنتوس 1

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