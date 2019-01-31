شكرا لقرائتكم جدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول صدارته لهدافى الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، بعد نهاية الجولة الـ 24، على الرغم من عدم تسجيله فى تعادل الريدز أمام ليستر سيتى 1-1 على ملعب "آنفيلد".

ويتصدر محمد صلاح سباق الهدافين برصيد 16 هدف، بفارق هدف وحيد عن الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، والذى سجل هدفا فى انتصار الجانرز على كارديف سيتى 2-1.

ويأتى هارى كين مهاجم توتنهام فى المركز الثالث برصيد 14 هدفا، حيث يغيب اللاعب عن المشاركة فى المباريات حتى مارس المقبل بداعى الإصابة.

الأرجنتينى سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى يأتى فى المركز الرابع برصيد 11 هدف بعد أن سجل هدفا فى خسارة السيتى أمام نيوكاسل يونايتد 2-1.

ويأتى فى المركز الخامس برصيد 10 أهداف، 7 لاعبين هم ايدين هازارد (تشيلسى)، كالوم ويلسون (بورنموث)، جلين موراى (برايتون)، ساديو مانى (ليفربول)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتى)، الكسندر ميتروفيتش (فولهام)، والبرازيلى ريتشارليسون (إيفرتون).