النتائج الكاملة لمباريات الجولة 24 بالدورى الانجليزى

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جدة - عمرو شويل اختتمت الأربعاء مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي بمواجهات حماسية كان بصدارته المباراة التى جمعت ليفربول المتصدر لجدول الترتيب مع ليستر سيتى احد أبطال البطولة الأشهر بالعالم. وواصل ليفربول صدارة الجدول بعدما استطاع أن يحصل على 61 نقطة ليزيد الفارق مع مانشستر سيتى الوصيف الى 5 نقاط ليشعل البطولة مجددًا.

نتائج مباريات الجولة 24 بالدورى الانجليزي

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