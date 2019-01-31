جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 24

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جدة - عمرو شويل واصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 61 رغم التعادل مع ضيفه ليستر سيتي فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "آنفيلد".
ويحتل الريدز الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتى، والذى توقف رصيده عند 56 نقطة فى المركز الثانى، وذلك عقب الخسارة 2-1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك".
ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد الفوز الصعب على واتفورد 2-1 فى ملعب ويمبلى، فيما تراجع تشيلسى للمركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعد الهزيمة القاسية أمام بورنموث برباعية، فيما ارتقى أرسنال للمركز الرابع بفارق الأهداف عن تشيلسى بعد الفوز على كارديف سيتى 2-1، فيما يأتى مانشستر يونايتد سادسا برصيد 45 نقطة، بعد التعادل المفاجئ 2-2 مع بيرنلى.
جدول ترتيب الدورى الإنجليزى
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