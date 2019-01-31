شكرا لقرائتكم تمت المهمة بنجاح.. ميسى يقود برشلونة لإكتساح إشبيليه بسداسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد برشلونة من بعيد ويحقق فوزا كبيرا على ضيفه إشبيلية بنتيجة 6-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى إياب ربع نهائي كاس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد خسر ذهابا أمام الفريق الأندلسي 2-0 على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ليتأهل البارسا إلى الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 6-3.

جاء الهدف الأول عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو فى الدقيقة 13 من خلال ركلة جزاء تسبب فيها الأسطورة ليونيل ميسي، وفى الدقيقة 27 احتسب الحكم ركلة جزاء لإشبيلية ولكن النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا أهدرها حيث تصدى لها الحارس الهولندي سيليسين ببراعة.

وفى الدقيقة 31 أضاف إيفان راكيتيتش الهدف الثاني للبارسا من تمريرة أرثر ميلو، ليضع قدمه بالكرة ويغير اتجاه الكرة، وينتهى الشوط الأول بتقدم البارسا 2-0 .

وفى الشوط الثاني أضاف البارسا هدفين فى دقيقتين عبر كوتنينو الذى سجل الثاني له والثالث لفريقه فى الدقيقة 53 قبل أن يسجل سيرجي روبرتو الرابع فى الدقيقة 55 .

وعند الدقيقة 68 سجل جيليرمي أرانا هدف تقليص الفارق للفريق الأندلسي، قبل أن يقتل لويس سواريز المباراة فى الدقيقة 89 بهدف خامس للبارسا، وسجل ميسي السادس فى الدقيقة 92 ليعلن به تأهل البارسا إلى الدور نصف النهائي.

وتقام قرعة الدور نصف النهائي الجمعة المقبل فى تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، حيث تأهل البارسا رفقة ريال بيتيس وفالنسيا، ويتبقى الفائز من مواجهة ريال مدريد وجيرونا غدا.



راكيتيتش يمر بالكرة

فرحة لاعبى برشلونة

كوتينيو يسجل ركلة الجزاء

لويس سواريز

ليونيل ميسى

ميسى يتعرض للعرقلة