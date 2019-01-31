شكرا لقرائتكم الأهلي يُخلد شهداء بورسعيد ويستقبل أسرهم 1 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد مساء الأربعاء، إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي، في الأول من فبراير المقبل، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.

وقرر المجلس، عقب اجتماعه، التواجد بكامل هيئته في الأول من فبراير المقبل، أمام النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور في حضور ممثلين عن فريق كرة القدم وقطاع الناشئين وباقي الفرق الرياضية.

كما قرر المجلس فتح أبواب النادي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد لاستقبال أُسر الشهداء، وذويهم، وقضاء اليوم مع مسئولي النادي.‎