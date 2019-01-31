شكرا لقرائتكم الأهلى يعدل عقود لاعبيه لمنع فتنة الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الاهلي تعديل عقود بعض لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية بسبب حديث البعض في الفريق عن الفارق الشاسع في قيمة العقود داخل الفريق لاسيما بعد إبرام عدة صفقات قوية ومُكلّفة في يناير الجاري أبرزها حسين الشحات القادم من العين الإماراتي مقابل 5 مليون دولار حيث يتقاضي اللاعب ما يقرب من 12 مليون جنيه سنوياً في الاهلي ورمضان صبحي العائد للأهلي على سبيل الإعارة من هدرسيليفد الانجليزي مقابل 800 ألأف دولار ويتقاضى هو الأخر ما يقرب من 4 ملايين جنيه في ستة مواسم ، بخلاف المبالغ المالية التى يتقاضاها اللاعبين الآخرين المُنضمين للقلعة الحمراء في يناير الجاري أمثال حمدي فتحي وحمد محمود وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وجيرالدو .

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة النادي قررت تعديل عقود بعض اللاعبين خاصة وأنهم مُلتزمين ولا يُثيرون مشاكل ويجتهدون في الملعب ويأتي في مقدمتهم عمرو السولية وحسام عاشور وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمد هاني.

وذهب المصدر إلى أن إدارة النادي ستقوم بدراسة جميع العقود من أجل تعديل ما تراه مُناسباً لاسيما حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق في ظل الأرقام الكبيرة التى باتت تحصل عليها الصفقات الجديدة سواء في صورة مقابل مالي أو في صورة عقود إعلانية مُتفق عليها بين اللاعبين والإدارة.