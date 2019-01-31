الهلال يفك تعاقده مع المدرب البرتغالي جيزوس ويعين الكرواتي ماميتش

اسماء السيد - أعلن نادي الهلال، بطل الدوري السعودي لكرة القدم ومتصدر الترتيب، الأربعاء فك التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيزوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش بدلا منه.

ووزعت إدارة الهلال بيانا عبر تويتر أوضحت فيه أنها "قررت اليوم الأربعاء إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيزوس بالتراضي بين الطرفين".

وعزت إدارة الهلال قرارها "لعدم رغبته (البرتغالي) في الاستمرار للموسم المقبل حيث تمتد فيه منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا التي تعتبر من أهم المسابقات المدرجة ضمن أولويات الإدارة".

وأضاف البيان "هذا الامر دعا الإدارة الى السعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق فنيا مع بداية مشواره في دوري أبطال آسيا".

وقدمت إدارة الهلال شكرها للمدرب جيزوس وأعضاء الجهاز المساعد له "على كل ما بذلوه من جهود كبيرة طوال فترة تواجدهم".

وأعلن الهلال رسمياً التعاقد مع طاقم فني تدريبي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، المدرب السابق للعين الإماراتي، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لمدة عام ونصف العام على أن يبدأ مهامه اعتبارا من غد الخميس.

وكان العين أعلن الثلاثاء إنهاء عقد مدربه ماميتش بالتراضي.

وتولى ماميتش تدريب العين في كانون الثاني/يناير 2017، وقاده للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين في الموسم الماضي، والى وصافة كأس العالم للاندية 2018 حيث خسر امام ريال مدريد الاسباني في النهائي.