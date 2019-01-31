شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا: خسارة تشيلسى أمام بورنموث الرابعة فى تاريخه بـ 4 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن خسارة تشيلسى فى الدورى الانجليزى أمام بورنموث 0/4 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى الجولة الـ 24 من الدورى الانجليزى هى الرابعة فى تاريخه.

وقالت فيفا :"مفاجأة اليوم في الدوري الإنجليزي كانت تشيلسي! للمرة الرابعة فقط في تاريخه تتلقى شباكه أكثر من ثلاثة أهداف في شوط واحد في البريميير ليج" 1. ليدز يونايتد 1932. 2.سندرلاند 1993. 3. آرسنال 2011 4. بورنموث اليوم تشيلسي هبط إلى المركز الخامس بفارق الأهداف بعد آرسنال الرابع".



فيفا

وتلقى تشيلسى هزيمة قاسية أمام بورنموث بنتيجة 4/0 في المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن مباريات فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى "البريميرليج" على ملعب فيتاليتي، بتلك النتيجة يتراجع تشيلسى للمركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الرابع، بينما ارتقى بورنموث للمركز العاشر برصيد 30 نقطة.