شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يبدأ التأهيل من جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبدأ محمد محمود لاعب الأهلي خلال الساعات المقبلة في تنفذ برنامجه العلاجي بالنادي الاهلي بعدما عاد من ألمانيا أمس الأول ، الثلاثاء، عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي وغضروف الركبة.
ومن المقرر أن يقضى اللاعب فترة تأهيل بالأهلي تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعدها يعود لعرض نفسه على الطبيب الألماني الذى أجرى له الجراحة ، سيقوم الجهاز الطبي للأهلي بمتابعة حالة محمد محمود مع الطبيب الالماني بشكل مُستمر من أجل الإطمئنان على سير البرنامج العلاجي بشكل جيد.
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