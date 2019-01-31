شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصدر بيان رسمى للرد على اتهامات الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيان صحفى للرد على بعض الاتهامات التى أصدرت من قبل الأندية عن مواعيد المباريات بطولة الدورى الممتاز .

وجاء البيان كالتالى:

بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على تقديره لكافة الأندية المشاركة في مسابقاته ، فضلا عن وقوفه منها جميعا على مسافة واحدة فعلا وليس مجرد قول.

كما لا يخفى على أحد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الموسم ، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، وهو الأمر الذي عرضه السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على جميع الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه ، واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة، وسط جهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة اتحاد كرة القدم ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسئولية.

إن الاتحاد المصري لكرة القدم و هو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها ، فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مها كان حجم الصعاب التي تواجهها ، ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع ، وذلك انطلاقا من واقع مسئولياته في إدارة مسابقاته ، وتبعيتها الخالصة له ، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا ، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة.