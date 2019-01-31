دمنهور يتعاقد مع علاء نصر مدافع تى سي التايلاندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس ادارة نادى دمنهور برئاسة ايهاب عبدالله فى التعاقد مع علاء نصر مدافع الرجاء وابوقير للاسمدة السابق والمحترف فى فريق تي سي بالدورى التايلاندي فى أخر تدعيمات فريق دمنهور خلال فترة الأنتقالات الشتوية الحالية ووقع المدافع الجديد علي عقود أنضمام لمدة 6 شهور بحضور رئيس نادي دمنهور وحكيم شحاتة نائب الرئيس وأحمد أبو علو عضو مجلس أدارة. اخر التدعيمات لفريق دمنهور فى انتقالات يناير الشتوية على سبيل الاعارة لمدة 6 شهور

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