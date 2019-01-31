إقبال كبير من جماهير الأهلي في الإسكندرية على شراء تذاكر مباراة سيمبا

عبدالحكيم أبوعلم
شهد منفذ بيع تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا، التي تقام مساء السبت القادم، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إقبالًا كبيرًا من جماهير النادي الأهلي بالإسكندرية على شراء تذاكر المباراة لمؤازرة الأهلي في لقائه الهام أمام بطل تنزانيا.
وأصدر العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، تعليماته بتخصيص منفذ في الإسكندرية لبيع تذاكر المباراة التي جاءت أسعارها على النحو التالي: 30 جنيها للدرجة الأولي، و10 جنيهات للدرجة الموحدة. لتشهدت عمليات الشراء إقبالا متصاعدا من جماهير...
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