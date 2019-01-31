ليفربول ليس في مأمن.. ترتيب الدوري الإنجليزي عقب تعادل الريدز وخسارة السيتي

أحمد هاني

انتهت منذ قليل، مباراة ليفربول وضيفه ليستر سيتي، بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين؛ في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "آنفيلد".

مباراة "الليفر" لم تكن الأولى التي تشهد تعثر المنافسين على اللقب، بل خسر الوصيف "مانشستر سيتي" أمس، وأيضًا خسر تشيلسي برباعية، كما فاز توتنهام بعد سلسلة من الهزائم.