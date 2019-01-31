محمد سمير
أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حق نادي بيراميدز في اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وإلى الاتحاد الأفريقي "كاف"؛ في حالة تعرضه للظلم بمسابقة الدوري.
وأضاف "البلدوزر"، فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار"، "من حق "بيراميدز" المطالبة بلعب جميع الفرق مبارياتها المؤجلة؛ حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: من حق بيراميدز اللجوء إلى كاف وفيفا ولن نلغي الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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