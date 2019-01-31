محمد اسماعيل - القاهرة - خطف اللاعب المصري الشاب محمد سليم، فوزًا قاتلاً لفريقه الملعب التونسي خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الأربعاء بنظيره البنزرتي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الكأس هناك.
سليم ـ الذي يُعد اللقاء هو الأول له مع فريقه الملعب التونسي ـ سجل الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 80 بعد تمريرة وصلته داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس.
وكان سليم قد انضم لصفوف فريق الملعب التونسي خلال الانتقالات الشتوية الجاري 2019 قادمًا من صفوف نادي FBC Varzi الإيطالي.
وسبق لسليم ، الذي ينشط في مركز خط الوسط والجناح الأيسر ـ اللعب لصفوف عدد من الأندية الإيطالية ولكنها ليست بـ "Seria A"، الدوري الممتاز الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بعد رحلة إيطالية.. سليم "المصري" يفتتح مشواره مع الملعب التونسي بهدف قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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